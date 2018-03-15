Стало известно, сколько украинцев попало в тюрьмы Греции из-за мигрантов

В Греции 132 гражданина Украины задержаны по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Как сообщает InfoResist со ссылкой на официального представителя департамента Консульской службы МИД Василия Кирилича, такие данные имеются по состоянию на 5 марта.

"В Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины, 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования... 132 задержаны именно за перевозку нелегальных мигрантов", - рассказал дипломат.

По информации МИД, 16 украинцев освободили по решению суда досрочно в 2017 году, еще троих освободили в 2018 году.

Отметим, что законодательство Греции предусматривает до 25 лет лишение свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале появилась информация о задержании в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов 120 граждан Украины.