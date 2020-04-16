Умершая от коронавируса продавец свечей в церкви заразила еще как минимум 9 человек в селе Высокополье Харьковской области.

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Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской ОГА, передает "Укринформ". По словам заместителя председателя Харьковской ОГА Тараса Пастуха, среди заболевших – прихожане местной церкви, где умерла продавала свечи, и соседи женщины, с которыми она общалась.

"В 11 человек отобрали образцы вчера, это были и прихожане местной церкви, и соседи, которые контактировали с умершим, 9 из них положительные. Сегодня круг контактных лиц расширился - еще были отобраны 15 образцов для тестирования", - рассказал Пастух.

Продавщица свечей в церкви заразила еще как минимум 9 человек

Чтобы не распространять распространения вируса на другие села, Высокополье решили закрыть на карантин. При этом транспортные ограничения коснутся и соседнего Краснокутского района, так как село находится на грани районов. На дорогах введут усиленное патрулирование.

Как ранее сообщает OBOZREVATEL, женщина, умершая в Харьковской области от коронавируса COVID-19, торговала свечами в церкви и могла заразить большое количество людей.