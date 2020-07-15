Стало известно о смерти бойца "Правого сектора" "Кордона"

Во вторник, 14 июля, скончался боец "Правого сектора" Сергей Письменский с позывным "Кордон".

Об этом в Facebook сообщил Сергей Середюк. Боец 1984 года рождения был уроженцем Червонограда Львовской области. На войну он ушел добровольцем. Изначально ездил на Донбасс как волонтер, но затем уехал в АТО.

"С 3 августа 2014 по январь 2015 Сергей был в с.Пески, с 21.11 2014 по 15.02.2015 года участвовал в боевых действиях в зоне АТО в секторе "М" в составе 8-го отдельного батальона "Аратта" Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Сергей умер почти после 5 лет тяжелого лечения", – рассказал он.

Сергей Письменский. Фото - Facebook Сергея Сердюка

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области трагически скончался бывший боец батальона "Госпитальеры" Олег Лозинский с позывным "Гризли".