Стало известно, кто выпихивает украинских студентов за рубеж

Разработкой ужесточения условий для перевода и восстановления студентов в украинских университетах занимается экс-замминистра образования Тарас Фиников и генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых в Минобразования Олег Шаров.

Как сообщает Lenta.UA, в Минобразования подготовили проект приказа "Об утверждении Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставление им академического отпуска", которым предусматривается, что студенты при возобновлении и переводе с университета в университет должны проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) с нуля.

Это автоматически приведет к массовому оттоку молодежи в заграничные вузы, куда перевестись учиться будет гораздо проще, нежели заново зубрить всю школьную программу, рискуя "срезаться" на том, что каждый год ВНО в Украине меняется.

И наоборот – украинские студенты, которые сейчас учатся за рубежом, не смогут вернуться в Украину, чтобы доучиться здесь – из-за банальной специфики отечественной экзаменационной системы, которую так хотят внедрить чиновники.

cut.ac.cy

Сразу несколько информированных источников сообщили изданию о том, что кардинальное усложнение правил для перевода студентов из вуза в вуз наиболее активно продвигает в Минобразования Олег Шаров – генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых, который до того, как попасть в Минобразования в 2015 году, в течение 17 лет трудился в университете "КРОК". Его супруга Елена Шарова является доцентом кафедры бизнес-администрирования и управления проектами в этом же университете.

А ключевой фигурой в данном вузе и, заодно, в продвижении идеи обязательного прохождение ВНО для тех студентов, кто по тем или иным причинам переводится или восстанавливается на учебе, является профессор, экс-заместитель министра образования в 2009-2010 годах Тарас Фиников. Он также является соучредителем "КРОКа", и в ученых кругах известен своей неприкрытой любовью к Польше, а вернее – к разработке различных стратегий и концепций "под" получение различных грантов.

"Как отмечают эксперты, ни в одной стране Европы не требуется сдавать школьные экзамены (а ВНО, по сути, есть ни что иное, как аттестат зрелости) дважды – после окончания школы и при возвращении-восстановлении на учёбу в вуз. Кому может быть выгодна такая модель? Очевидно, только заграничным вузам – в особенности польским высшим учебным учреждениям, которые станут главными выгодоприобретателями от данной "реформы", - говорится в материале.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра образования Егор Стадный заявил о больших коррупционных схемах в университетах из-за иностранных студентов и брокеров, которые рекрутируют их за рубежом.

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