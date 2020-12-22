Стало известно, кто в Украине может получить самую первую инъекцию вакцины от коронавируса

Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса уже в январе 2020 года, а кандидатуру для первой прививки еще выбирают.

Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный". Он сослался на источники из Офиса президента Украины.

По информации издания, сейчас ведется сразу несколько переговоров по этому поводу, связанных с потенциальными поставщиками препарата.

"Сейчас идут сразу несколько переговоров по этому кейсу. Первый – это европейский-американский аналог вакцины, второй – это азиатский (Китай, Пакистан, Индия)", – сказано в сообщении.

"Легитимный" утверждает, что первую партию вакцины будет встречать президент Украины Владимир Зеленский. А кандидата на проведение первой прививки якобы пока ищут. Им может стать заслуженный ветеран труда, известный медик или военный, или же другой лидер общественного мнения.

Кандидатура должна "повысить имидж вакцинации и нанести "удар" по "антивакцинным" настроениям в стране".

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса, поскольку наше государство потеряло позиции в мире и Европе. Он подчеркнул, что Украина не будет использовать российскую вакцину, которая не прошла все испытания.

Как сообщал OBOZREVATEL, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от коронавируса. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.