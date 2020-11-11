Стало известно, коснется ли карантин салонов красоты и рынков

Борис Бондарь Общество 18:47, 11.11.2020 Обновлено: 19:04, 11.11.2020

Во время карантина выходного дня, который ввел Кабинет министров Украины 11 ноября, работа салонов красоты будет запрещена.

Об этом сообщило издание "Страна". Журналисты сослались на комментарий источника в правительстве.

Также не должны работать и все рынки, кроме продовольственных.

Напомним, на время карантина выходного дня (с 14 по 30 ноября) к общим ограничениям добавляются следующие:

  • в субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, в том числе и ветеринарных; заправок (но без зон питания), СТО, транспорта;

  • рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только "на вынос";

  • не будут работать фитнес-залы, бассейны;

  • закрываются учреждения культуры, кроме заведений по производству аудио-визуальных произведений с ограничением доступа на место съемки.

Карантин выходного дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.

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