Стало известно, коснется ли карантин салонов красоты и рынков
Работа салонов красоты на выходных будет запрещена
Также будут закрыты все рынки, кроме продовольственных
Во время карантина выходного дня, который ввел Кабинет министров Украины 11 ноября, работа салонов красоты будет запрещена.
Об этом сообщило издание "Страна". Журналисты сослались на комментарий источника в правительстве.
Также не должны работать и все рынки, кроме продовольственных.
Напомним, на время карантина выходного дня (с 14 по 30 ноября) к общим ограничениям добавляются следующие:
в субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, в том числе и ветеринарных; заправок (но без зон питания), СТО, транспорта;
рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только "на вынос";
не будут работать фитнес-залы, бассейны;
закрываются учреждения культуры, кроме заведений по производству аудио-визуальных произведений с ограничением доступа на место съемки.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.