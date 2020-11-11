Стало известно, коснется ли карантин салонов красоты и рынков

Во время карантина выходного дня, который ввел Кабинет министров Украины 11 ноября, работа салонов красоты будет запрещена.

Об этом сообщило издание "Страна". Журналисты сослались на комментарий источника в правительстве.

Также не должны работать и все рынки, кроме продовольственных.

Напомним, на время карантина выходного дня (с 14 по 30 ноября) к общим ограничениям добавляются следующие:

в субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, в том числе и ветеринарных; заправок (но без зон питания), СТО, транспорта;

рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только "на вынос";

не будут работать фитнес-залы, бассейны;

закрываются учреждения культуры, кроме заведений по производству аудио-визуальных произведений с ограничением доступа на место съемки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет Министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.