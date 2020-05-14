В Украине ожидается открытие кинотеатров, театров и концертных организаций на 4-5 этапе выхода из карантина.

На данный момент в стране нет возможности открыть эти заведения для посетителей, сообщила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, передает УНИАН.

"Сейчас мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашими дискуссиями, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина, когда уже почти все ограничения будут отменены ", – отметила она.

Стало известно, когда заработают кинотеатры в Украине

По ее мнению, открытие кинотеатров и других развлекательных заведений произойдет не раньше июля. При этом правительство будет учитывать сценарий заболеваемости COVID-19 и которое будет нагрузку на медицинскую систему.

Отметим, что экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, метро в Киеве может возобновить работу 22 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений.