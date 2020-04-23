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23 апреля • обновлено в 20:13
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Стало известно, когда в Украине возобновит работу общественный транспорт

1.6т
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Общественный транспорт в Украине может возобновить работу уже со второй половины мая.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, отметив, что все будет зависеть в первую очередь от того, как будет складываться ситуация с эпидемией коронавируса.

"Это мои личные прогнозы. Я думаю, что общественный транспорт мы начнем восстанавливать со второй половины мая", – сказал он, подчеркнув, что в первую очередь будет возобновлена работа внутреннего пассажирского сообщения.

Что касается международного пассажирского авиасообщения, то оно вновь заработает после того, как другие страны начнут открывать свои границы.

Иллюстрация

Иллюстрация

РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал об условиях выхода из карантина.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
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