Стало известно, когда в "Борисполе" появится биометрический контроль

Международный аэропорт "Борисполь" планируют оборудовать системами биометрического контроля в 2021 году.

Об этом OBOZREVATEL рассказал директор по стратегическому планированию аэропорта Антон Борисюк. Он уточнил что реализация проекта планировалась на 2020-й, но ее решено перенести на следующий год (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Нормативная база в Украине это уже позволяет. Экспериментальный период полтора года такой аппарат в зоне прилета работал. Закупка оборудования запланирована, но, к сожалению, из-за финансирования проект будет реализован только в 2021 году", – отметил Борисюк.

Он также рассказал, как будет работать такая система: "При прохождении такого контроля достаточно приложить к аппарату паспорт, камера проверяет что вы это вы. Информация поступает на пульт инспектора, который контролирует одновременно несколько кабинок, затем ворота открываются, и вы можете проходить".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина в конце апреля международный аэропорт "Борисполь" остался почти без резервных финансов. Ежемесячные потери в результате остановки авиасообщения составляли 380 млн грн.