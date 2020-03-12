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12 марта • обновлено в 16:41
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Стало известно, когда наиболее заразны инфицированные коронавирусом пациенты

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Пациенты, инфицированные коронавирусом, являются наиболее заразными до того, как у них появляются тяжелые симптомы.

Такие результаты исследования Института микробиологии Бундесвера в Мюнхене, сообщает Daily Mail. Результаты показали, что образцы COVID-19 имели очень высокую вирусную нагрузку, когда субъекты проявляли только незначительные симптомы, такие как усталость или кашель.

Это говорит о том, что если подозреваемый на коронавирус кашляет, чихает или не моет руки, его окружающим будет легко заразиться.

Немецкое исследование – одно из первых исследований коронавируса

Немецкое исследование – одно из первых исследований коронавируса

pixabay.com

Также было обнаружено, что такие люди продолжают оставаться заразными даже после того, как чувствуют себя лучше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
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