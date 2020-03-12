Стало известно, когда наиболее заразны инфицированные коронавирусом пациенты

Пациенты, инфицированные коронавирусом, являются наиболее заразными до того, как у них появляются тяжелые симптомы.

Такие результаты исследования Института микробиологии Бундесвера в Мюнхене, сообщает Daily Mail. Результаты показали, что образцы COVID-19 имели очень высокую вирусную нагрузку, когда субъекты проявляли только незначительные симптомы, такие как усталость или кашель.

Это говорит о том, что если подозреваемый на коронавирус кашляет, чихает или не моет руки, его окружающим будет легко заразиться.

Немецкое исследование – одно из первых исследований коронавируса pixabay.com

Также было обнаружено, что такие люди продолжают оставаться заразными даже после того, как чувствуют себя лучше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 12 марта приблизилось к 126 тысячам человек, скончались уже более 4900 пациентов.

Болезнь проникла уже в 114 стран, среди них и Украина. При этом более 66 тыс. человек уже излечились от заболевания.

Вместе с тем эксперты уверяют, что вероятность заразиться коронавирусом за пределами опасных регионов (Китай, Южная Корея, Италия и Иран) – минимальная, однако клиническая картина все еще не до конца исследована медиками.

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