Стало известно, как изменилась жизнь жертвы изнасилования в Кагарлыке

Жертве изнасилования в полицейском отделении Кагарлыка Неле Погребицкой благотворители нашли социальную квартиру и обеспечили лекарствами.

Об этом рассказала телеведущая и общественница Маша Ефросинина. Она отметила, что “Неля в хорошем настроение и уже не так растеряна”.

По словам активистки, следственные действия продолжаются и Погребицкая принимает в них участие.

"Сейчас до сих пор идут экспертизы, перекрестные допросы, детектор лжи, который проходят и подозреваемые, и Неля. За нее борются адвокаты, ей помогают благотворительные фонды, которые нашли ей социальную квартиру и лекарства, прописанные в связи с особенностями ее здоровья после инцидента. Мы с друзьям обследовали ее у профессионалов в хорошей клинике, и сейчас она будет принимать терапию", – рассказала Ефросинина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина взяла под опеку жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке на Киевщине.