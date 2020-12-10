Стало известно, как и когда начнут вакцинировать украинцев от COVID-19

Первый миллион доз вакцин от коронавируса Украина получит в марте 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX, а всего – восемь миллионов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью "Украинской правде", этого хватит, чтобы вакцинировать 4 млн людей или 10% населения, поскольку требуется введение двух инъекций.

"Будет установлен и утвержден порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска. Понятно, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. И далее по структуре – людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и так далее", – рассказал министр.

Шмыгаль отметил, что также будет "обычная" вакцинация на коммерческой основе. Он уточнил, что вакцинация в Украине является добровольной.

"Над организацией процесса вакцинации сейчас работает Минздрав, поскольку существует специфическая логистика перевозки и использования тех вакцин, которые сегодня есть. Они нуждаются или глубокой заморозки до -70, или другой специфической логистики", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Польше намерены получить первые партии вакцины против коронавируса в январе 2021 года. Тогда же начнут делать прививки населению.