В Православной Церкви Украины определились с дополнительными мерами предосторожности в условиях эпидемии коронавируса при проведении богослужений. О том, как теперь будут проходит службы, похороны, Пасха и Поминальные дни, OBOZREVATEL стало известно из полученного из собственных источников решения Священного Синода ПЦУ.

В преддверии очень важного для православных украинцев религиозного праздника - Пасхи - и принимая во внимание риски от массового скопления народа во время богослужений, в Православной церкви пока решили неидти на крайние меры и незакрывать полностью храмы. Тем не менее, определенные ограничения в работе храмов с учетом требований карантина, в церквях ПЦУ будут внедрены.

В частности, во время богослужений в храме могут присутствовать неболее 10 человек, включая священнослужителей, служителей церкви и людей, обеспечивающих видео-трансляции богослужений. При этом, как сказано в решении Синода ПЦУ, ограничения касаются также прихожан, которые соберутся на территориях возле храмов на открытом воздухе: согласно установленным в Украине на время карантина правилам, их могут оштрафовать за нарушения карантина сотрудники Нацполиции.

В периоды между богослужениями в большом храме не может находиться более двух человек, а не считая священника. Для небольших церквей допускается присутствие одного прихожанина. При этом, у входа в храм не допускается образование очереди.

Отныне рекомендации Министерства здравоохранения Украины будут учитываться и при проведении похорон. Одновременно в помещении может присутствовать неболее 10 человек - по одному на каждые 10 кв м площади. Между присутствующими должна сохраняться безопасная дистанция - минимум 1,5 м. Кроме того, на время эпидемии родным запрещается целовать покойного из-за риска инфицирования.

Вместо походов в храм прихожанам ПЦУ предлагают приобщаться к богослужения с помощью трансляции.

"Пребывая дома и присоединяясь к богослужению с помощью трансляции, верующие обязаны слушать богослужение и творить молитву перед иконой, пребывая в доме, как во храме, придерживаясь обычных правил участия в храмовом богослужении и не допуская отношения к трансляции богослужения только лишь как к зрелищу", – отмечено в решении Священного Синода ПЦУ.

При этом, в ПЦУ будут настаивать на недопустимости полной остановки богослужений и закрытии храмов.

"Будем настаивать перед государственной властью и органами местного самоуправления на том, что богослужения и молитва, деятельность священнослужителей и церковнослужителей не могут быть полностью остановлены. Храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции" . В случае введения спецразрешений на передвижение будем требовать предоставить такие разрешения священнослужителям для выполнения ими своих религиозных обязанностей ", – сказано в решении Синода ПЦУ.

Вместе с тем, в ПЦУ намерены по возможности освободить от работы в храмах священников и церковнослужителей старше 60-ти лет. При этом, в ПЦУ считают, что священники из зоны риска по возрасту должны быть включены в перечень исключений из решения правительства о обязательной самоизоляции - в случае, если они выполняют общественно важные обязанности обязанности.

В ближайшие религиозные праздники - Вербное Воскресенье, Страстную Седьмицу, Пасху и Пасхальную Седьмицу - ПЦУ просит своих прихожан максимально оставаться дома и присоединяться к молитве дистанционно - с помощью трансляций из местных храмов, кафедральных соборов епархий или кафедрального собора предстоятеля.

В связи с запретом массовых мероприятий освящение вербы и пасхальных блюд в церквях и возле них проводит не будут - во избежание скопления людей.

В то же время, верующим обещают индивидуальное общение в церквях и монастырях - особенно, в праздничные дни: воскресенье 12 апреля, субботу 18 апреля, воскресенье 19 апреля. В эти дни в храмах обязан присутствовать дежурный священнослужитель.

В небольших населенных пунктах - селах и поселках городского типа, где превалирует частная застройка - будут освящать пасхальные блюда во дворах или на улицах - с соблюдением "социальной дистанции". Индивидуальное освящение будет происходить 18 и 19 апреля. Также планируют освящать пасхальные блюда заранее - в местах их производства и реализации. При этом, потребителей будут уведомлять, что их пасхальные куличи уже освящены православным священнослужителем.

Если ни один из перечисленных способов для прихожан недоступен - им разрешается в день праздника после прочтения соответствующих молитв самым окропить вербу или пасхальные продукты святой водой.

Также в ПЦУ просят православных украинцев побеспокоиться о том, чтоб освященные куличи были и у тех, кому из-за карантина нельзя выходить из дома - у украинцев старшего возраста, тех, кто болеет или находится на самоизоляции.

Из-за карантина в ПЦУ решили перенести Поминальные дни: посещение кладбищ священниками и верующими после Пасхи переносится на Троицкую поминальную субботу - 6 июня 2020 года.