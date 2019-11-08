Стало известно, как будет выглядеть памятник Небесной сотне в Одессе

Власти Одесской области подвели итоги конкурса облгосадминистрации на лучший проект памятника героям Небесной Сотни в Одессе.

Автором проекта-победителя под названием "Непокоренный дух Свободы" стал известный одесский скульптор Михаил Рева, многие работы которого уже давно украшают улицы Одессы. Об итогах конкурса сообщил на своей странице в соцсети Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Скульптор Михаил Рева и его проект Facebook Максима Куцего

"По плану фигура насквозь пронизана светом и тянет руки к небу. Автор Михаил Рева назвав ее символом совершенной жертвы, которую принесла Украина, кровью завоевав свое будущее. Даже эскиз, находящийся в мастерской, вызывает сильные эмоции", — написал он.

В ближайшее время пятиметровый постамент из бронзы и бетона будет установлен перед зданием Одесской ОГА на проспекте Шевченко.

Конкурс на лучший проект памятника Небесной сотне в Одессе был объявлен еще в 2015 году, но затем сроки его проведения неоднократно переносились. Жюри выбирало из 16 проектов.

Проект-победитель Facebook Максима Куцего

Проект-победитель Facebook Максима Куцего

Проект-победитель Facebook Максима Куцего

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жестоко избили вандала, уничтожившего памятник Небесной Сотне.

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