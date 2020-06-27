Стало известно имя Героя ВСУ, погибшего на Донбассе 27 июня

В субботу, 27 июня, на Донбассе в результате разрыва неизвестного боеприпаса погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх, родом из Тернополя.

Об этом изданию LB.ua сообщил священник, настоятель каплицы-пантеона погибшим в АТО в селе Лишня Кременецкого района Андрей Любунь.

Сообщается, что Дедюх родился 21 января 1983 года. На Донбассе воевал с 2014 года.

Иван Дедюх (справа) погиб на Донбассе 27 июня (Facebook Андрея Любуня)

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня на Донбассе скончался один украинский военнослужащий, еще двое бойцов получили ранения. Разрыв неизвестного боеприпаса произошел вблизи Старогнатовки.