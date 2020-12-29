Стало известно, где Зеленский записывал новогоднее поздравление

В ночь с 31 декабря на 1 января президент Владимир Зеленский поздравит украинцев с Новым 2021-м годом и Рождеством Христовым спичем, который его команда снимала в четырех локациях Киева.

Пока окончательный вариант видеобращения к народу еще не готов. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Отмечается, что в эти дни Зеленский заканчивает работу над записью и монтажем своего выступления, которое украинцы увидят в новогоднюю ночь перед боем курантов.

Известно, что его записывали в несколько дублей, снимая на улице Банковой в столице, в Мариинском парке, на Михайловской площади и около Софийского собора возле главной елки страны.

"Еще пишется. Окончательной версии нет – есть пока отличные идеи, которые шлифуются", – цитирует издание слова своего источника.

Напомним, что украинцы неоднозначно восприняли видеобращение президента Украины Владимира Зеленского, которым он поздравил их с Новым 2020-м годом. Некоторые посвятили комментариям по этому поводу отдельные посты в соцсетях. Мнения людей разделились: одни критиковали слова из обращения главы государства, другие отметили, что "украинцы сделали хороший выбор", проголосовав за такого кандидата.

С полным текстом поздравления Зеленского с Новым 2020-м годом – можно ознакомиться по ссылке. Позже в этом новогоднем обращении президента нашли плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

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