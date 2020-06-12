Стало известно, где Зеленская бывала перед заражением COVID-19: появились фото

Виктория Довгань Общество 15:08, 12.06.2020

Первая леди Украины Елена Зеленская перед тем, как у нее диагностировали коронавирус COVID-19, успела провести несколько официальных встреч.

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В частности, она посетила альтернативное учреждение социальной защиты Happy Home, где пообщалась с шестью маленькими воспитанниками, а также мероприятие Представительства Детского фонда ООН в Украине. Соответствующие фотографии опубликованы на странице жены президента в Instagram и Facebook. Они датированы 1 июня.

Елена Зеленская на мероприятии Представительства Детского фонда ООН в Украине
Facebook Елены Зеленской
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской

На всех снимках Зеленская была в защитной медицинской маске, однако, судя по кадрам, близко контактировала с детьми: брала их на руки и обнимала.

Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской

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