Стало известно, где Зеленская бывала перед заражением COVID-19: появились фото

Первая леди Украины Елена Зеленская перед тем, как у нее диагностировали коронавирус COVID-19, успела провести несколько официальных встреч.
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В частности, она посетила альтернативное учреждение социальной защиты Happy Home, где пообщалась с шестью маленькими воспитанниками, а также мероприятие Представительства Детского фонда ООН в Украине. Соответствующие фотографии опубликованы на странице жены президента в Instagram и Facebook. Они датированы 1 июня.
Елена Зеленская на мероприятии Представительства Детского фонда ООН в Украине
Facebook Елены Зеленской
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской
На всех снимках Зеленская была в защитной медицинской маске, однако, судя по кадрам, близко контактировала с детьми: брала их на руки и обнимала.
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская в интернате с детьми
Instagram Елены Зеленской
Как сообщал OBOZREVATEL:
о том, что у Зеленской диагностирован коронавирус, 12 июня сообщил Офис президента Украины. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали негативный результат.
Напомним, ранее Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.
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