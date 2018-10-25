МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Сталинский патриархат'': храм УПЦ МП во Львове угодил в скандал

4.9тЧитать материал на украинском

Во Львове неизвестные обклеили плакатами с изображением Иосифа Сталина и надписями "Сталинский патриархат" храм св. князя Владимира УПЦ Московского патриархата.

Как сообщает пресс-служба Львовской епархии, инцидент произошел в микрорайоне Сыхов.

"Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся надругательству", - говорится в сообщении.

''Сталинский патриархат'': храм УПЦ МП во Львове угодил в скандал
''Сталинский патриархат'': храм УПЦ МП во Львове угодил в скандал

Также отмечается, что в феврале храм пострадал в результате поджога, и восстанавливается на средства прихожан.

Новости
"Живые трупы": в УПЦ МП отметились новым выпадом из-за Томоса
''Сталинский патриархат'': храм УПЦ МП во Львове угодил в скандал

В пресс-службе напомнили, что президент Украины Петр Порошенко "лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина, какую церковь посещать и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период".

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс объединения украинских православных церквей поддерживают примерно 10 епископов Московского патриархата.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
УкраинаЛьвов
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
3
Смешно
1
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
це оборзівательські 40%, як заповіла "талановита людина" доктор Гебельс
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Безнаказанность порождает подобные действия1 Вандализм и осквернение храмов стало нормой жизни и поведения "активистов" и сатанистов из секты раскольников под названием "УПЦ КП"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Мир Миру
Мир Миру
Какой поджог? Самовозгорание там по причине плохой электрической проводки.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги