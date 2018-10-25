''Сталинский патриархат'': храм УПЦ МП во Львове угодил в скандал

Во Львове неизвестные обклеили плакатами с изображением Иосифа Сталина и надписями "Сталинский патриархат" храм св. князя Владимира УПЦ Московского патриархата.

Как сообщает пресс-служба Львовской епархии, инцидент произошел в микрорайоне Сыхов.

"Виновников преступления не нашли, и вот дом Божий снова подвергся надругательству", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в феврале храм пострадал в результате поджога, и восстанавливается на средства прихожан.

В пресс-службе напомнили, что президент Украины Петр Порошенко "лично гарантировал свободное определение для каждого гражданина, какую церковь посещать и мирное решение всех проблем, которые возникнут в переходный период".

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс объединения украинских православных церквей поддерживают примерно 10 епископов Московского патриархата.