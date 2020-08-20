Стали известны подробности последних дней жизни Патона

Известный украинский ученый Борис Патон за последние две недели дважды был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Сотрудники Национальной академии наук Украины рассказали "Сегодня", что медики до последнего боролись за его жизнь.

"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние две недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы", – рассказал один из сотрудников НАН.

Другой добавил, что Патон неделю лежал в реанимации, а врачи поддерживали работу сердца.

Также в НАН уточнили, что, вероятно, похоронят ученого в субботу на Байковом кладбище, где покоятся его отец, мать и дочь.

"У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения", – рассказал один из сотрудников.

Ученые отметили, что в последний раз Патон присутствовал на заседании президиума незадолго до карантина, а затем он до последнего работал из дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа стало известно, что на 102-м году жизни умер Борис Патон. Руководство страны выразило соболезнования родным известного украинского ученого.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!