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6 марта • обновлено в 19:49
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Стали известны гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера"

2.4т
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В пятницу, 6 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят новое правительство и задачи, стоящие перед ним.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия. Участникам предстоит обсудить актуальные для страны вопросы:

Новое правительство: стали известны гости нового "Свободы слова Савика Шустера"

  • Почему сменили правительство?

  • Что будет исправлять новый Кабинет министров?

Гости студии:

  • Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины;

  • Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины (2014 - 2016);

  • Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013);

  • Алексей Резников, Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

  • Илья Емец, министр здравоохранения Украины;

  • Игорь Уманский, Министр финансов Украины;

  • Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины;

  • Тарас Качка, Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

  • Александр Данилюк, Министр финансов Украины (2016 - 2018);

  • Андрей Рева, министр социальной политики Украины (2016 - 2019);

  • Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 - 2019);

  • Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта депутаты ВРУ назначили новый состав Кабинета министров Украины. До этого они поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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