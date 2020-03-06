В пятницу, 6 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят новое правительство и задачи, стоящие перед ним.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия. Участникам предстоит обсудить актуальные для страны вопросы:

Почему сменили правительство?

Что будет исправлять новый Кабинет министров?

Гости студии:

Денис Шмыгаль , Премьер-министр Украины;

Арсений Яценюк , Премьер-министр Украины (2014 - 2016);

Михеил Саакашвили , президент Грузии (2004 - 2013);

Алексей Резников , Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Илья Емец, министр здравоохранения Украины;

Игорь Уманский , Министр финансов Украины;

Марина Лазебная , Министр социальной политики Украины;

Тарас Качка , Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Александр Данилюк , Министр финансов Украины (2016 - 2018);

Андрей Рева , министр социальной политики Украины (2016 - 2019);

Георгий Тука , заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 - 2019);

Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта депутаты ВРУ назначили новый состав Кабинета министров Украины. До этого они поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.

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