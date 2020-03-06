В пятницу, 6 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят новое правительство и задачи, стоящие перед ним.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или на YouTube-канале Shuster online.
В студии развернется острая дискуссия. Участникам предстоит обсудить актуальные для страны вопросы:
Почему сменили правительство?
Что будет исправлять новый Кабинет министров?
Гости студии:
Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины;
Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины (2014 - 2016);
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013);
Алексей Резников, Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Илья Емец, министр здравоохранения Украины;
Игорь Уманский, Министр финансов Украины;
Марина Лазебная, Министр социальной политики Украины;
Тарас Качка, Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
Александр Данилюк, Министр финансов Украины (2016 - 2018);
Андрей Рева, министр социальной политики Украины (2016 - 2019);
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 - 2019);
Андерс Аслунд, старший сотрудник Atlantic Council.
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта депутаты ВРУ назначили новый состав Кабинета министров Украины. До этого они поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.
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