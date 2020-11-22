Стала известна явка во втором туре выборов мэров в Украине

По состоянию на 12:00 воскресенья, 22 ноября, явка во втором туре выборов мэров городов составила 9,7%.

Об этом сообщили наблюдатели общественной сети "ОПОРА". Погрешность составляет 0,5%. Отмечается, что во время голосования 25 октября по всей Украине в это время явка составляла 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах в этот же час составила 8,6%.

Напомним, что в воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов – 2020 Повторное голосование назначено в 11 городах. В частности, жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянская, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс выбирают одного из двух кандидатов, которые не смогли получить безоговорочную победу в первом туре. OBOZREVATEL следит на развитием событий онлайн.

Второй тур выборов мэров в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода