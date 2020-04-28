Двухлетняя Ева, отец которой пытается добраться из ОАЭ в Украину, чтобы похоронить дочь, скончалась от кишечной инфекции.

Об этом Рустам Гаджиев рассказал ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца). Мужчина отметил, что девочка была полностью здорова.

Стала известна причина смерти двухлетней Евы, с которой не может попрощаться отец из ОАЭ Рустам Гаджиев/Facebook

"Она была полностью здорова, но произошла кишечная инфекция. Как нам сказали, там было молниеносное течение и очень быстро были поражены все органы", – заявил он.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заверил, что проблем у Гаджиева с возвращением через белорусскую границу не будет, поскольку в стране нет карантина и можно свободно добраться до Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, двухлетняя Ева внезапно умерла на прошлой неделе. Ее отец Рустам Гаджиев, который работает в ОАЭ, купил билеты на рейсы из Дубая, чтобы похоронить дочь, но их отменили. В итоге он решил лететь в Минск, а оттуда машиной добираться в Украину.

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