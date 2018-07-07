Стала известна причина смерти Героя Украины Левка Лукьяненко

Украинский диссидент и один из авторов акта "О Независимости Украины" Левко Лукьяненко умер от последствий инсульта.

Именно поэтому он накануне попал в реанимацию в "Феофании", передает ТСН.

Жена Героя Украины Надежда Лукьяненко также рассказала, что ее муж давно имел проблемы со здоровьем и переболел лейкозом. Позже Лукьяненко имел проблемы с тромбами и лейкоцитами.

Отметим, 24 августа Лукьяненко исполнилось бы 90 лет.

Читайте в материале OBOZREVATEL, чем известен легендарный Герой Украины Левко Лукьяненко.