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Стала известна причина смерти Героя Украины Левка Лукьяненко

2.7тЧитать новость на украинском

Украинский диссидент и один из авторов акта "О Независимости Украины" Левко Лукьяненко умер от последствий инсульта.

Именно поэтому он накануне попал в реанимацию в "Феофании", передает ТСН.

Жена Героя Украины Надежда Лукьяненко также рассказала, что ее муж давно имел проблемы со здоровьем и переболел лейкозом. Позже Лукьяненко имел проблемы с тромбами и лейкоцитами.

Отметим, 24 августа Лукьяненко исполнилось бы 90 лет.

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"Лучше погибнуть, чем вернуться в московское рабство": что Левко Лукьяненко говорил об Украине

Читайте в материале OBOZREVATEL, чем известен легендарный Герой Украины Левко Лукьяненко.

Персона
Левко Лукьяненко
Место
Украина
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