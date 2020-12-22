Стала известна "настоящая" дата смерти Кернеса

На табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы для похорон городского головы Харькова Геннадия Кернеса, датой его смерти указано 16 декабря 2020 года.

Об этом сообщило Суcпільне. Во многих СМИ и даже в Википедии датой смерти Кернеса называют 17 декабря.

Ранее, в ноябре, слухи о "смерти" Кернеса распространили некоторые СМИ. Их опроверг сын мэра Харькова Даниил. Он отметил, что подобные новости появлялись почти каждую неделю.

Кернеса похоронят 23 декабря на втором городском кладбище.

Место для его могилы расположено на центральной аллее кладбища, где покоятся известные люди города и воины, погибшие во время Второй мировой войны.

Рядом находятся захоронения бывших глав Харьковской областной государственной администрации Евгения Кушарева и Александра Масельского.

В 07:00 начнется церемония отпевания Кернеса в Благовещенском соборе. Она продлится 40 минут.

Прощание с городским головой пройдет в театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко с 09:00 до 13:00.

Начало захоронения Кернеса запланировано на 13:30.

Напомним, мэра Харькова похоронят без соблюдения ограничений для умерших от коронавируса, поскольку на момент смерти он уже вылечился от COVID-19.

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