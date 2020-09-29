Стал известен ответ на старую загадку о мяче и бите

В сети снова стала популярная математическая загадка на логику с угадыванием цены бейсбольного мяча и биты.

Напомним, что сама головоломка звучит так:

"Бейсбольный мяч и бита вместе стоят 1 доллар и 10 центов. При этом бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч?".

Предлагаем вам дать правильный ответ, который не так прост как кажется на первый взгляд.

Ответ: мяч стоит 5 центов.

Как сообщал OBOZREVATEL: