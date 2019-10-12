Стал грузом-200: на Донбассе убит российский наемник "Еж"

На Донбассе под Горловкой ликвидировали 36-летнего наемника из Белой Калитвы (Россия) Артема Ежова с позывным "Еж".

Об этом на своей странице в Twitter написал украинский блогер Necro Mancer, добавив фото боевика (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу доконца).

Он отметил, что террорист был убит утром в субботу, 12 октября.

На Донбассе убили российского наемника Twitter Necro Mancer

"Ежов Артем Анатольевич (Еж). роа (российская оккупационная армия). Место жительства – Белая Калитва (райцентр в Ростовской области РФ). Родился 11/04/1983. Погиб 12/10/2017 в районе Горловки", - написал блогер.

В базе "Миротворца" Артем Ежов не числится. На своей страничке в соцсетях указывал, что он живет в Краснодаре и пребывает "в активном поиске" (не женат).

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа Twitter Necro Mancer

Как писал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

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