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12 октября • обновлено в 15:04
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Стал грузом-200: на Донбассе убит российский наемник "Еж"

2.7т Читать материал на украинском

На Донбассе под Горловкой ликвидировали 36-летнего наемника из Белой Калитвы (Россия) Артема Ежова с позывным "Еж".

Об этом на своей странице в Twitter написал украинский блогер Necro Mancer, добавив фото боевика (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу доконца).

Он отметил, что террорист был убит утром в субботу, 12 октября.

На Донбассе убили российского наемника

На Донбассе убили российского наемника

Twitter Necro Mancer

Новости
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"Ежов Артем Анатольевич (Еж). роа (российская оккупационная армия). Место жительства – Белая Калитва (райцентр в Ростовской области РФ). Родился 11/04/1983. Погиб 12/10/2017 в районе Горловки", - написал блогер.

В базе "Миротворца" Артем Ежов не числится. На своей страничке в соцсетях указывал, что он живет в Краснодаре и пребывает "в активном поиске" (не женат).

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа

Twitter Necro Mancer

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа

На Донбассе ликвидировали террориста Ежа

Twitter Necro Mancer

Как писал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
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70rus xxx
70rus xxx
Хорошо,хоть не указали,что боец российской армии.А так что,сказать,жалко парня,но он знал,на что идет.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Эм... Погиб 12.10.2017.... 2017 Карл!!!
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Петров Александр
Петров Александр
Петрова Ольга, я, смотрю, ты, лживая мразь, очень чистая. Ха-ха. Настолько чистая, что даже в инете от тебя тухлой рыбой прет.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Чечеткин Иван, это столько и надписей будет что на обозе , в параше зароют как пса и на палке с доской необструганной накарякает после ведра браги гробокоп --неизвесный , и номер как у пса на ошейнике, дома если немытая родня узнает, то 3 бидона браги и 5 ящиков стекломоя под репу пойдет на ура и не помнячи что где и как 4 гармони порвут , пу утилизирует исправно дикарей
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