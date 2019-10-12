Стал грузом-200: на Донбассе убит российский наемник "Еж"

На Донбассе под Горловкой ликвидировали 36-летнего наемника из Белой Калитвы (Россия) Артема Ежова с позывным "Еж".
Об этом на своей странице в Twitter написал украинский блогер Necro Mancer, добавив фото боевика (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу доконца).
Он отметил, что террорист был убит утром в субботу, 12 октября.
На Донбассе убили российского наемника
Twitter Necro Mancer
"Ежов Артем Анатольевич (Еж). роа (российская оккупационная армия). Место жительства – Белая Калитва (райцентр в Ростовской области РФ). Родился 11/04/1983. Погиб 12/10/2017 в районе Горловки", - написал блогер.
В базе "Миротворца" Артем Ежов не числится. На своей страничке в соцсетях указывал, что он живет в Краснодаре и пребывает "в активном поиске" (не женат).
На Донбассе ликвидировали террориста Ежа
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали террориста Ежа
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали террориста Ежа
Twitter Necro Mancer
На Донбассе ликвидировали террориста Ежа
Twitter Necro Mancer
Ежов Артем Анатольевич "Еж" (Белая Калитва, 11/04/83) погиб 12/10/17 в р-не Горловки #груз200 #роа pic.twitter.com/4aguK3U7aX— Necro Mancer (@666_mancer) 11 октября 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал фото и назвал имена трех террористов, пополнивших "бригаду 200" на Донбассе.
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