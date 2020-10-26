США согласились помочь Украине с платформой по возвращению Крыма

США готовы сотрудничать с Украиной над созданием "Крымской платформы".

Об этом заявила временный поверенный в делах Штатов в Украине Кристина Квин во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой 26 октября. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Напомним, этот проект предусматривает координацию международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации украинского полуострова.

В министерстве подчеркнули, что Джапарова выразила благодарность Америке за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непреклонную позицию в отношении агрессии России на Донбассе, оккупации Крыма. Она подробно проинформировала собеседницу о видении украинской стороной основных элементов и наполнения "Крымской платформы", главной целью которой должна стать консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма.

В свою очередь Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США закреплена в Декларации по Крыму, которая была обнародована государственным секретарем Майком Помпео. Позиция остается твердой и неизменной – Крым является частью Украины и Штаты никогда не признают попытки России его аннексировать, говорится в сообщении.

Джапарова также поблагодарила за последовательную поддержку Украины в рамках международных организаций, указала на важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

В ближайшее время эти документы вынесут на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

Встреча дипломатов mfa.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, во время ежегодного обращения к Верховной Раде 20 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание "Крымской платформы".