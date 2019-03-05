США призвали уволить Холодницкого из САП

Посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Такое заявление она сделала во время выступления по случаю пятой годовщины основания Украинского кризисного медиа-центра (УКМЦ), сообщается на сайте посольства.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", – подчеркнула она.

Назар Холодницкий Zik

Йованович добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование и суд. По ее словам, в случае, если вина будет доказана, они должны попасть за решетку.

"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", – резюмировала посол.

Мари Йованович ua.usembassy.gov

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram