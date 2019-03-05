США призвали уволить Холодницкого из САП

Посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Такое заявление она сделала во время выступления по случаю пятой годовщины основания Украинского кризисного медиа-центра (УКМЦ), сообщается на сайте посольства.
"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", – подчеркнула она.
Назар Холодницкий
Zik
Йованович добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование и суд. По ее словам, в случае, если вина будет доказана, они должны попасть за решетку.
"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", – резюмировала посол.
Мари Йованович
ua.usembassy.gov
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".
27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.
Позже Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого.
26 июля 2018 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности и наложила на Холодницкого взыскание в виде выговора.
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