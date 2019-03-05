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США призвали уволить Холодницкого из САП

9.7тЧитать материал на украинском

Посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Такое заявление она сделала во время выступления по случаю пятой годовщины основания Украинского кризисного медиа-центра (УКМЦ), сообщается на сайте посольства.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", – подчеркнула она.

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Назар Холодницкий

Назар Холодницкий

Zik

Йованович добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование и суд. По ее словам, в случае, если вина будет доказана, они должны попасть за решетку.

"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", – резюмировала посол.

Мари Йованович

Мари Йованович

ua.usembassy.gov

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Назар ХолодницкийМари Йованович
Место
Украина
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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Гончар Сергей
Гончар Сергей
Кожедуб Руслан, а порошенко и луценко слабо?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
холодницкого крышует порошенко и Луценко! -троица должныа быть на ЗОНЕ-Саакашвили Сытник Сакварелидзе!
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Так ось ,яка вона справжня нэзалэжнисть,.СУКС НАХУЙ!..МЫЗДОБУЛЫ БЛЯДЬ!!!
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Галенко Николай
Галенко Николай
Elonka Elonka, а по твоєму Россия незалежна от Китая? Если завтра Сидзиньпин скажет, что не будут покупать газ из "Силы Сибиры", по 25 юаней за 1000 кубометров то Путин опустит цену до 15 юаней лишь бы покупали,потому что других покупателкй нет, вот тебе и суверенитет. Так оно и есть.
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