''США перекроют транзит'': беглый экс-регионал разразился газовой страшилкой об Украине

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Россию, заявил, что США при желании якобы могут перекрыть транзит газа через Украину.

По его словам, таким образом они попытаются дискредитировать Россию в случае прекращения строительства газопровода "Северный поток-2". Маразматичную теорию коллаборационист выдвинул в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Олейник Скриншот видео

"Американцы, если только прекратят строительство, дай Бог этого не будет, "Северного потока-2", легко перекроют транзит по Украине да еще и обвинят Россию. Скажут: "Видите, дестабилизировали". Реально перекроют! Там националисты, вы помните, в 2014 году уже говорили: "Мы будем взрывать газопровод, если только Россия будет проводить такую агрессивную политику", — озвучил запугивающий фейк Олейник.

"Северный поток" gazprom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олейник выступил с бредовым заявлением о том, что большинство украинцев якобы вынуждены переходить на отопление дровами из-за слишком дорогого газа.

Также он оскандалился, сказав, что Германия согласилась на строительство выгодного России газопровода "Северный поток-2" из-за того, что Украина якобы может развалиться как государство.

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