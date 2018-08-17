США передали на Донбасс мощнейшее оружие: появились фото

Украина получила на вооружение от США мощнейшие станции контрбатарейной обороны, которые будут использоваться на Донбассе. Торжественная церемония передачи при участии главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и Чрезвычайного и Полномочного посла США в Украине Мари Йованич прошла 17 августа в Киеве (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Два радара типа AN/TPQ являются лишь частью военно-технической помощи Штатов. Как отметили на странице Посольства США в Украине, это современное оборудование повысит обороноспособность нашей армии и поможет в борьбе с российским агрессором.

Facebook Посольство Украины в США

"Эти радары помогут избежать жертв среди мирного населения, также дадут ВСУ возможность предотвратить их. Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно бить по мирному населению и Вооруженным силам Украины. Радары позволят четко определить и предоставить необходимую информацию для артиллерийских подразделений", ― отметила Мари Йованич.

Facebook Посольство Украины в США

Facebook Посольство Украины в США

Виктор Муженко также отметил, что Украина является первой в мире страной, которой Штаты дали право самостоятельно эксплуатировать радары AN/TPQ.

Отметим, что эти системы контрбатерейной обороны примечательны тем, что могут одновременно обрабатывать ведение огня из нескольких мест до 10 видов разного оружия и определять вражеские позиции уже после первого выстрела.

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области успешно испытали новую украинскую крылатую ракету, способную поражать цель на расстоянии до 300 километров.