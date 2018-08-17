МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

США передали на Донбасс мощнейшее оружие: появились фото

6.4тЧитать новость на украинском

Украина получила на вооружение от США мощнейшие станции контрбатарейной обороны, которые будут использоваться на Донбассе. Торжественная церемония передачи при участии главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и Чрезвычайного и Полномочного посла США в Украине Мари Йованич прошла 17 августа в Киеве (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Два радара типа AN/TPQ являются лишь частью военно-технической помощи Штатов. Как отметили на странице Посольства США в Украине, это современное оборудование повысит обороноспособность нашей армии и поможет в борьбе с российским агрессором.

Facebook Посольство Украины в США

"Эти радары помогут избежать жертв среди мирного населения, также дадут ВСУ возможность предотвратить их. Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно бить по мирному населению и Вооруженным силам Украины. Радары позволят четко определить и предоставить необходимую информацию для артиллерийских подразделений", ― отметила Мари Йованич.

Новости
"Винтовка-пони": военные эксперты разнесли производимое в "ДНР" оружие

Facebook Посольство Украины в США

Facebook Посольство Украины в США

Виктор Муженко также отметил, что Украина является первой в мире страной, которой Штаты дали право самостоятельно эксплуатировать радары AN/TPQ.

Отметим, что эти системы контрбатерейной обороны примечательны тем, что могут одновременно обрабатывать ведение огня из нескольких мест до 10 видов разного оружия и определять вражеские позиции уже после первого выстрела.

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области успешно испытали новую украинскую крылатую ракету, способную поражать цель на расстоянии до 300 километров.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виктор МуженкоМари Йованович
Место
Украина
Поделиться в Facebook
19
Комментарии
1
8
Смешно
22
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
уже передавали один раз и оказались теперь в днр
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
круто!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Хохлонищежопых уже не что не спасёт. Бегут крысы с тонущего каро... карыто.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 9 ответов | показать все
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Попова Ольга, до тебя медленно но доходит, америка взяла украину под своё крыло ещё когда раздовала "перожки" (спонсировала майданутых.) и будет бится до последнего майдануого.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильченко София
Ильченко София
Marozov nikolay, ФУуууууу,ватоебнутое чмо!ИДИ НА ХУЙ ОТСЮДА,бомжерос обучай!ПШЕЛ НА ВАТОГЛАЗНИКИ,пидор ватный!Брысь на ХУЙ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги