США передадут Украине современные катера Mark VI. Фото

США согласовывают с Украиной передачу Военно-морским силам страны партии современных катеров Mark VI.

Как сообщает издание "Армия Inform", передача состоится ближе к 2022 году. Сейчас страны обсуждают детали контракта. Отмечается, что первую партию катеров украинский флот получит бесплатно.

К тому же, США передадут комплекты американского вооружения и технические средства.

Напомним, что летом 2020 в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что 6 катеров Mark VI США предоставит по соответствующим программам в сфере безопасности. Остальные правительство Украины может приобрести по желанию. Всего Америка согласовала продажу до 16 патрульных катеров, сопутствующего оборудования и вооружения к ним на 600 млн долларов.

Отметим, что катера Марк VI предназначены для патрулирования в речных и прибрежных водах. Их длина составляет 25 метров, а максимальная скорость может достигать более 35 узлов.

Они вмещают в себя экипаж из 10 человек и могут принять до 8 пассажиров. Оборудованы с минимальными требованиями комфорта для экипажа во время длительных операций: на борту есть камбуз (кухня для экипажа), кровати и душ.

Кроме того, катерами Mark VI можно дистанционно управлять беспилотным надводным аппаратом "unmanned surface vehicle (USV)" для обнаружения подводных мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, США выделила Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.