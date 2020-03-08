ВМС получат от США мощные боевые катера: какие задачи будут выполнять

Министерство обороны США неофициально сообщило Конгрессу о планах предоставить Украине военную помощь в размере 125 млн долларов.

Как пишет CNN с ссылкой на источники в Конгрессе, это первая половина из 250 миллионов, выделенных Украине в сфере безопасности. Речь идет о передаче контрбатарейных радаров и бронированных патрульных катеров Mark VI.

Как сообщает Украинский милитарный портал, патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача – обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

ukrmilitary.com

Катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с досмотровой группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двоих рулевых, двоих механиков, двоих операторов вооружения и двоих стрелков.

ukrmilitary.com

ukrmilitary.com

На борту MK VI предусмотрен камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы. На катере предусмотрены спальные места для шести человек. Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов топлива и воды.

ukrmilitary.com

ukrmilitary.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!