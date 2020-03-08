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8 марта • обновлено в 22:03
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США передадут Украине патрульные катера Mark VI

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Министерство обороны США неофициально сообщило Конгрессу о планах предоставить Украине военную помощь в размере 125 млн долларов.

Как пишет CNN с ссылкой на источники в Конгрессе, это первая половина из 250 миллионов, выделенных Украине в сфере безопасности. Речь идет о передаче контрбатарейных радаров и бронированных патрульных катеров Mark VI.

Как сообщает Украинский милитарный портал, патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача – обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

ВМС получат от США мощные боевые катера: какие задачи будут выполнять

ukrmilitary.com

Катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с досмотровой группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двоих рулевых, двоих механиков, двоих операторов вооружения и двоих стрелков.

ВМС получат от США мощные боевые катера: какие задачи будут выполнять

ukrmilitary.com

ВМС получат от США мощные боевые катера: какие задачи будут выполнять

ukrmilitary.com

На борту MK VI предусмотрен камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы. На катере предусмотрены спальные места для шести человек. Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов топлива и воды.

ВМС получат от США мощные боевые катера: какие задачи будут выполнять

ukrmilitary.com

ВМС получат от США мощные боевые катера: какие задачи будут выполнять

ukrmilitary.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
"неофициально сообщило Конгрессу о планах"..... Это всё вилами по воде, а в каклятнике уже перэмоху объявили))) да чё уж там, путен в шоке)))) дБ Бл....
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Гриневский Александр
Гриневский Александр
А подскажите он, этот самый катер, случаем не 1980 года рождения?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гриневский Александр, 1970-го
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы, скока унитазов на корыте?
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