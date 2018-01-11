США отнесли Украину к группе особо опасных для туристов стран

Государственный департамент США отнес Украину ко второй группе стран из четырех по уровню безопасности для своих граждан – к странам, при поездках в которые им следует проявлять повышенную осторожность.

Об этом информирует "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сайт Консультации по путешествиям Госдепа.

"Проявляйте повышенную осторожность в Украине из-за преступности и гражданских беспорядков. В некоторых регионах повышенный риск", - гласит сообщение.

В частности, рекомендуется не посещать Крым и восточные части Донецкой и Луганской областей.

"В Крыму продолжаются злоупотребления и произвольные тюремные заключения иностранцев и местного населения оккупационными властями", - подчеркнули в Госдепе.

Что касается Донбасса, то в предостережении отмечается, что "возглавляемые Россией силы продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей", где конфликт уже привел к более чем 10 тысячам смертей.

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Также гражданам США при посещении Украины рекомендуется избегать демонстраций и толп, не оказывать физическое сопротивление любой попытке ограбления, следить за важными событиями в местных СМИ и корректировать свои планы на их основе.

Стоит отметить, что на сайте Консультации по путешествиям Госдепа все страны мира разделены на четыре группы: при поездках в которые следует соблюдать обычные меры безопасности; при поездках в которые следует соблюдать повышенную осторожность; поездки в которые рекомендуется пересмотреть и поездки в которые не рекомендуются.

Касательно России, то она (вместе с Турцией) отнесена к третьей группе из-за терроризма и притеснений. В РФ американцам советуют не посещать Чечню и не ездить на Эльбрус, а в Турции - в юго-восточные провинции и к границе с Сирией.

Отмечается, что в России граждане США "часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц".

Относительно других соседей Украины, то они, включая Беларусь и Грузию, отнесены к первой группе, при этом неподконтрольные правительству Грузии регионы Абхазии, Южной Осетии посещать не рекомендуется, а при поездках в неконтролируемое правительству Молдовы Приднестровье рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Примечательно, что в первую группу также попали Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Албания, Южная Корея.

При этом во вторую группу попали такие страны ЕС, как Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания (причина – терроризм), соседние ЕС Алжир, Египет, Тунис, Босния и Герцеговина, Израиль, неподконтрольная сербскому правительству территория Косово, а кроме того – Китай, Индия, Индонезия, Колумбия, Ямайка, Мальдивы, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка и многие другие государства по разным причинам.

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В третьей группе – Британские Виргинские острова и Доминиканская республика (последствия природных катаклизмов), Куба (нападения на посольство США в Гаване), Гватемала, Гондурас и Венесуэла, (преступность), Ливан (преступность, терроризм, вооруженный конфликт), Пакистан и Судан (терроризм) и ряд других стран.

В четвертой группе – Афганистан, Центральноафриканская республика, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Корейская Народная Демократическая республика (Северная Корея), Сомали, Сирия, Йемен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Украина попала в печальный рейтинг, оказавшись в списке между Угандой и Тринидадом.