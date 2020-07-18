США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Шесть катеров уже готовятся к отправке в рамках помощи от США по соответствующим программам.

Министр уточнил, что остальные плавсредства Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности ВМС Украины, поможет противостоять существующим и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые прочно поддерживают Украину!", – написал глава МИД.

По его словам, этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной.

"Эта поддержка вместе с реформой сектора безопасности и обороны, а также оборонной промышленности поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", – отметил Кулеба.

По данным Википедии, Mark VI – это патрульные катера малого водоизмещения, которые были разработаны и производятся компанией SAFE Boats International, на базе многоцелевого катера “Archangel”. Полное водоизмещение катера 72 тонны.

Эти катеры сейчас стоят на вооружении ВМС США и береговой охраны. Для нужд ВМС США Mark VI оснащаются вариациями из двух автоматических 25-мм артиллерийских установок BAE Systems “Rafael Mk 38 Mod 2”, либо7,62-мм пулеметами M240 и M134, или же 40-мм автоматическими гранатометами Mk 19. Также на данных катерах возможна установка управляемых ракет типа BGM-176B Griffin.

Украина получит от США патрульные катера Mark VI (Facebook МИД Украины)

США одбрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI (Twitter Дмитрия Кулебы)

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны США в марте 2020 года неофициально сообщило Конгрессу о планах предоставить Украине военную помощь в размере 125 млн долларов. Речь идет о передаче контрбатарейных радаров и бронированных патрульных катеров Mark VI.