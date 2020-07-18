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США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
1,9 т.
США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI

США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. mil.in.ua

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Шесть катеров уже готовятся к отправке в рамках помощи от США по соответствующим программам.

Министр уточнил, что остальные плавсредства Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности ВМС Украины, поможет противостоять существующим и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые прочно поддерживают Украину!", – написал глава МИД.

По его словам, этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной.

"Эта поддержка вместе с реформой сектора безопасности и обороны, а также оборонной промышленности поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, которые способны эффективно противостоять российской агрессии", – отметил Кулеба.

По данным Википедии, Mark VI – это патрульные катера малого водоизмещения, которые были разработаны и производятся компанией SAFE Boats International, на базе многоцелевого катера “Archangel”. Полное водоизмещение катера 72 тонны.

Эти катеры сейчас стоят на вооружении ВМС США и береговой охраны. Для нужд ВМС США Mark VI оснащаются вариациями из двух автоматических 25-мм артиллерийских установок BAE Systems “Rafael Mk 38 Mod 2”, либо7,62-мм пулеметами M240 и M134, или же 40-мм автоматическими гранатометами Mk 19. Также на данных катерах возможна установка управляемых ракет типа BGM-176B Griffin.

Украина получит от США патрульные катера Mark VI

Украина получит от США патрульные катера Mark VI (Facebook МИД Украины)

США одбрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI

США одбрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI (Twitter Дмитрия Кулебы)

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны США в марте 2020 года неофициально сообщило Конгрессу о планах предоставить Украине военную помощь в размере 125 млн долларов. Речь идет о передаче контрбатарейных радаров и бронированных патрульных катеров Mark VI.

УкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел УкраиныМинистерство обороны УкраиныДмитрий Кулеба
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