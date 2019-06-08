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"США бы не позволили!" В Госдуме едко высмеяли ядерные возможности Украины

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Соединенные Штаты Америки не позволили бы иметь Украине ядерное оружие даже при отсутствии Будапештского меморандума.

Такое заявление в своем микроблоге Twiter сделал член Совета Федерации Алексей Пушков, отреагировав на слова народного депутата Украины Юрия Левченка о том, что экс-президентов Украины Леониад Кравчука и Леонида Кучму нужно судить за заключение Будапештского меморандума.

Ядерное оружие

Ядерное оружие

"Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за "ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире". А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой", – пишет российский чиновник.

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"Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие", – добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, разведывательные агентства США обвинили Россию в испытании ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям.

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Место
Россия
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Кастрюлям ядерное оружие ни к чему, я считаю. Для их безопасности. У них и так все "мощно" и "ярко". А при их рукожопости еще сами себя бомбанут, хе-хе.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Да ядрёной бомбы у нас нет!! Зато у нас самый огромный трызуб, самый огромный вареник и еще мы контур страны выложили из кусочков сала!! А это тоже знаете ли достижение !!!
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