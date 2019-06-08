"США бы не позволили!" В Госдуме едко высмеяли ядерные возможности Украины

Соединенные Штаты Америки не позволили бы иметь Украине ядерное оружие даже при отсутствии Будапештского меморандума.

Такое заявление в своем микроблоге Twiter сделал член Совета Федерации Алексей Пушков, отреагировав на слова народного депутата Украины Юрия Левченка о том, что экс-президентов Украины Леониад Кравчука и Леонида Кучму нужно судить за заключение Будапештского меморандума.

Ядерное оружие

"Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за "ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире". А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой", – пишет российский чиновник.

"Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь ядерное оружие", – добавил он.

Чего не только не говорят в Раде! Вот обвиняют Кравчука и Кучму, что они отдали за "ничтожную бумажку третий ядерный потенциал в мире". А не то была бы сейчас Украина великой ядерной державой. Пусть успокоятся: никто, и прежде всего США, не позволил бы Украине иметь я/оружие. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 июня 2019 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, разведывательные агентства США обвинили Россию в испытании ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям.

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