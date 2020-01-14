Срочно мойте руки! Раскрылась опасность банановой кожуры

Кожура бананов может нести опасность не только для окружающей среды и людей, которые собирают их с плантаций, но и для потребителей.

Ведь эти фрукты в основном выращивают в Южной Америке и Африке, где, чтобы защитить от вредителей, их почти всегда опрыскивают пестицидами. Об этом сообщает Online Focus.

Как отметила эксперт по питанию Сабина Хюльсманн, в ходе исследований остатки этих вредных веществ неоднократно обнаруживались на шкурке бананов.

Кожура бананов опасна для здоровъя

Помимо этого, бананы также обрабатываются уже после сбора урожая, например, с помощью средств против плесени – фунгицидов. Это объясняется необходимо для предотвращения преждевременного разложения фруктов во время транспортировки.

При этом, подчеркнула эксперт, под кожурой банана мало или совсем нет пестицидов. Однако после его очистки желательно тщательно вымыть руки.

"А детям вообще нужно давать только очищенные фрукты", – рекомендует Хюльсманн.

Как сообщал OBOZREVATEL, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит есть мандарины, поскольку в них содержится кислота, которая может усугубить симптомы.

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