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29 сентября • обновлено в 19:16
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"Вредная идея!" Украинцев предупредили, чем грозит отказ от призыва в армию

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В условиях войны Украине нельзя полностью отказываться от призыва на срочную службу и переходить на контрактную армию.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай. "Сейчас это абсолютно популистская и вредная идея для Украины. Потому что мы – воюющая страна", – заявил он.

Гай объяснил, что призывники составляют важный мобилизационный резерв – т.н. "оперативный резерв первой очереди".

Помимо молодежи, в этот резерв входят участники боевых действий, однако многие из них находятся уже на грани мобилизационного возраста.

"Срочная служба дает возможность сохранять наш стратегический мобилизационный резерв. Как в Израиле, как в Южной Корее. Страны даже с высоким уровнем достатка и технологий, которые постоянно живут под угрозой войны, не отказываются от обязательной службы", – подчеркнул ветеран АТО.

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Кроме того, напомнил Гай, в Вооруженных силах Украины большая "текучка" кадров из-за недостаточно высоких зарплат и огромной нагрузки на военнослужащих.

"Зарплата сейчас для контрактной армии слишком маленькая. Намного лучше, чем была – это прорыв – но ее нужно еще поднимать. Соответственно, большая текучка, большая нехватка людей", – уточнил он.

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По его мнению, зарплат контрактникам как в странах НАТО, даже в Польше, Украина пока не может себе позволить.

"Поэтому отказ от призыва – это была бы стратегическая ошибка. Мы просто на ближайшие 5-10 лет лишаем себя большого количества молодых людей, которые умеют держать оружие, освоили какие-то элементарные навыки и получили военно-учетную специальность. И которые в случае расширенной войны моли бы встать в ряды Вооруженных сил", – резюмировал волонтер.

О вероятности отмены призыва ранее заявлял министр обороны Андрей Загороднюк

О вероятности отмены призыва ранее заявлял министр обороны Андрей Загороднюк

mil.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в зоне проведения ООС на Донбассе должны остаться только солдаты-контрактники. Загороднюк подтвердил, что в Украине намерены отказаться от срочной военной службы и перейти на контрактную основу, однако точных сроков не озвучил.

Очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет в Украине начинается 1 октября 2019 года.

Только по Киеву военные комиссариаты передали в полицию 34 930 дел по розыску людей, которые уклоняются от призыва.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Война на Донбассе Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
облава на призывников призыв армия Вооруженные силы Украины
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Молодёжь ещё не понимает, что за бесплатный проезд в маршрутках, стоит рискнуть жизнью.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Призыв,мина ,мяч и ты Чемпион,это новый лозунг для ВСУшных алкашей.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У каклов лучше всего получается драить сартиры,так что бегите чубатые,бегите.
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