Среди раненых украинских бойцов появилась отдельная категория

Это операционный стол экспертного класса производства Японии для микрохирургии и нейрохирургии. На "наши" его стоимость составляет 2 млн 760 тыс грн. Нет, это фото не из Японии. И даже не из Европы, потому что в больницах восточной Европы таких столов нет.

Этот стол в Украине, город Днепр, площадь Соборная 14. Больница им. Мечникова.

Простыми словами, чтобы Зе-деятелям было понятно, этот стол имеет функцию минимизировать смещение головы пациента во время операции и необходимости изменять положение тела. Сотрудники больницы, кажется, были в шоке и называли это одним словом: "космос". Это оборудование есть в Америке, Японии, Израиле, и у нас. Больше нигде.

Зачем же такой столик оказался нужен Украине? А потому что Путин ввел войска. Это тот, кого они вежливо называют "той стороной". И потому, что кадровая российская армия ввалилась сюда без приглашения, у нас среди раненых бойцов появилась отдельная категория – ранение в голову, чаще всего в результате попадания пули снайпера.

Ранение в голову – это, Зе-деятели, когда у вас кости черепа собираются заново, в лучшем случае. Если жив останешься. Можно еще впасть в кому, что тоже не лучший исход. А еще такие пули могут проходить и навылет через каску, и оставаться в голове – хотя, о чем это я? Какая каска? Для этого хотя бы на фронте побывать надо. И броник научиться одевать не задом наперед, и пластины вставлять, и вообще.

Куда нам со своей войной за кулисы, да?