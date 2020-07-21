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Среди раненых украинских бойцов появилась отдельная категория

Елена Кудренко
Елена Кудренко
Общество
6,6 т.
Среди раненых украинских бойцов появилась отдельная категория

Война на Донбассе. Центр Медиа

Это операционный стол экспертного класса производства Японии для микрохирургии и нейрохирургии. На "наши" его стоимость составляет 2 млн 760 тыс грн. Нет, это фото не из Японии. И даже не из Европы, потому что в больницах восточной Европы таких столов нет.

Среди раненых украинских бойцов появилась отдельная категория

Этот стол в Украине, город Днепр, площадь Соборная 14. Больница им. Мечникова.

Простыми словами, чтобы Зе-деятелям было понятно, этот стол имеет функцию минимизировать смещение головы пациента во время операции и необходимости изменять положение тела. Сотрудники больницы, кажется, были в шоке и называли это одним словом: "космос". Это оборудование есть в Америке, Японии, Израиле, и у нас. Больше нигде.

Зачем же такой столик оказался нужен Украине? А потому что Путин ввел войска. Это тот, кого они вежливо называют "той стороной". И потому, что кадровая российская армия ввалилась сюда без приглашения, у нас среди раненых бойцов появилась отдельная категория – ранение в голову, чаще всего в результате попадания пули снайпера.

Ранение в голову – это, Зе-деятели, когда у вас кости черепа собираются заново, в лучшем случае. Если жив останешься. Можно еще впасть в кому, что тоже не лучший исход. А еще такие пули могут проходить и навылет через каску, и оставаться в голове – хотя, о чем это я? Какая каска? Для этого хотя бы на фронте побывать надо. И броник научиться одевать не задом наперед, и пластины вставлять, и вообще.

Куда нам со своей войной за кулисы, да?

Источник:Facebook Елены Кудренко
УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНовости РоссииВладимир ПутинВладимир Зеленский
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