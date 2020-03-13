Коронавирус на Житомирщине: среди изолированных – киевляне

Среди 22 человек, изолированных в Житомирской области из-за контактов с инфицированной коронавирусом пациенткой, оказались двое жителей Киева.

Об этом сообщил hromadske глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский. По его словам, все эти люди согласились на самоизоляцию добровольно.

Контактировавшие с зараженной коронавирусом согласились на самоизоляцию

"Относительно киевлян – это проработанная информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются. Но уже я этого не знаю, я не в Киеве, то уже соответствующие службы работают", – отметил Пулковский.

Он добавил, что информация о том, что инфицированная женщина была в церкви, пока не подтверждена.

Как писал OBOZREVATEL, 12 марта коронавирус обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что заболела жительница Радомышля, которая недавно вернулась из Польши.

Вскоре местные власти объявили, что в Радомышле вводят режим чрезвычайного положения.

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