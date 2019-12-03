Среди амбассадоров лидер TiK: в Виннице проведут "Щедрый вторник"

Винница впервые присоединится к всемирному движению #GivingTuesday в рамках Всеукраинского дня добрых дел, который состоится 3 декабря.

Фонд "Подольской общины" при поддержке телеканала ВИТА проведет уникальное онлайн шоу в Креативном пространстве Артынов. Во время шоу амбассадоры будут выражать поддержку социальным проектам или общественным организациям города и мотивировать жителей приобщаться к голосованию за проект средствами.

Средства будут собираться онлайн в течение 2 часов трансляции. Амбассадоры внесут первый финансовый вклад для поддержки бенефициара.

Целью Щедрого вторника является собрать 150 000 грн на поддержку 5-ти социально важных проектов.

В Виннице проведут "Щедрый вторник"

Первый амбассадор лидер группы ТИК Виктор Бронюк поддерживает сбор средств для стипендиальной программы для музыкально одаренных детей. За средства программы будут предоставлены стипендии на приобретение музыкального инструментария. Дети, которые получат стипендию будут отобраны в рамках проведения публичного конкурса. Поддержать проект средствами можно здесь.

Также амбассадорами выступят финансовый директор Промышленной группы Vioil Алла Власюк и председатель правления ОАО Винницкий масложировой комбинат Дмитрий Чаленко.

Они поддерживают проект общественной организации "ДИА - дети" для винницких детей, живущих с диабетом. В рамках Щедрого вторника планируется собрать средства для приобретения сенсоров непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови для детей, живущих с диабетом. Стоимость одного сенсора - 1430 грн. Поддержать проект можно здесь.

Посол Андрей Пижевский, основатель креативного пространства "Артынов", и владелец частной гимназии "Дельфин", поддерживает общественную организацию "Образовательное пространство 2.0", с их проектом "Мастерская школьных инициатив". Проект направлен на стимулирование общественной активности учащейся молодежи и содействия развитию партисипации в городе Винница. За собранные средства будет проведена серия учений для группы из 30-ти школьников. Поддержать проект можно здесь.

Амбассадор проекта от общественной организации "Гармония", депутат Винницкого областного совета Людмила Станиславенко поддержит проект "Карта доступности для людей с инвалидностью" от ОО "Гармония". В рамках проекта будет разработана карта доступности города, которая поможет человеку с инвалидностью сориентироваться в городе. Поддержать проект можно здесь.

Пятым амбассадором стал винницкий дизайнер одежды Александр Очеретный, который поддержал художественную гимнастику. Он разработает эскиз гимнастических купальников для винницкой сборной по художественной гимнастике, по которому девочки-гимнастки смогут заказать Спецпошив комплекта групповых купальников. Общая стоимость изготовления таких купальников для пятерых спортсменок составляет более 30 000 грн. Поддержать гимнасток можно здесь.

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