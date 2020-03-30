Пока в цивилизованном мире бушует вирус, карантин и самоизоляция, в оккупированном рф Донецке все как всегда. Здесь патрули, обстрелы, концлагеря и желание выжить в этой дешевой пародии на жизнь, которую принесли рф, русское оружие и местные коллаборанты.

Но то таке. Вирус вирусом, пандемия пандемией, а жрать нужно всегда. Точнее нужно иметь деньги для того, чтобы купить провиант и работу, где эти деньги можно заработать. С этим, конечно ситуация так себе на оккупированных - и без того африканские зряплаты после падения курса рубля стали еще меньше, а значит цена работы тоже девальвировала.

Для понимания ситуации, попробую объяснить на пальцах: если раньше средняя зряплата на руки была 6-10 тыс рублей и это при курсе доллара 65, то человек зарабатывал, грубо говоря, 100-150 баксов или аж 3-5 баксов в день. При курсе доллара 80, он теперь зарабывает аж 75-120 долларов в месяц или 2,5-4 бакса в день, на зло биндерам и солдатам НАТО.

А теперь посмотрите на цены на продукты на рынках оккупированного рф Донецка.

Думаю, с помощью калькулятора, легко догадаться, что позволить себе купить элементарно еды может далеко не каждый обычный житель Донецка. И даже низкая коммуналка не спасает, неа

Эпилог. Нет, голода на оккупированных не будет, запас продуктов, по данных моих источников из числа "дипутатоф" дыныры есть на 2-3 месяца. Только есть одна проблема - учитывая то, что экономика рф накрывается медным тазом, в числе первых урежут финансирование именно так называемым "черным дырам" по типу недореспублик. А значит грядут сокращения так называемых бюджетников, ибо москва, в первую очередь, должна думать о своих гражданах, а не о дынырийцах каких-то.

Нет, я не говорю о голодных бунтах в оккупации, врядли кремль такое допустит. Я говорю о том, что скоро Пасха и цены на провиант пойдут вверх и о том, что далеко не каждый из рядовых жителей оккупированных сможет этот праздник отпраздновать с мясом на столе, ведь задачу выжить никто не отменял

Одним словом, страна-бензаколонка катится вниз, а вместе с ней катятся в тартарары и недореспублики на территории чужих стран. И это радует

Пысы - дынырийцы, предлагаю вам сфоткать мясо и помидоры, фрукты и овощи, шоб было на что посмотреть на Пасху, ведь денег на покупку не будет. Разве что дидов на палках придется жрать. Смачного

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