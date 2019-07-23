"Срамота, тушите свет!" Кандидаты от "Слуги народа" шокировали сеть. Фото

В сети опубликовали личные данные кандидатов в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".

Согласно информации, у некоторых кандидатов нет высшего образования, а только техническое или вообще общее среднее. Данный факт вызвал шквал критики и негодований в соцсетях.

"В слуги всегда нанимали не самых образованных. Так что, пани и панове, получили слуг соответствующих", "Особенно радует временно неработающая , с внешностью уличной бл*ди", "Каков избиратель – такие и "слуги", "Через 5 лет у всех них без напряга появится высшее юридическое или экономическое в биографии", "Одни слуги народа, выпускники ПТУ", – писали в сети.

Пользователи отмечали, что такие нардепы в Раде не сделают ничего полезного.

"Это обычные кнопкодавы. Раньше были любовницы, охранники и водители, а сейчас все предприниматели. Будут за зарплату на кнопки давить, когда скажут", "Тот самый момент, когда личные связи и умение подлизаться в 100 раз важнее, чем ваш диплом или оксфордское образование", "Это уже перебор! Неужели люди не видели за что голосуют? Без образования, некоторые без работы!", "Середняк во власть пошел", "А зачем учиться, если даже у президента образование только на бумаге", "Срамота!", "ЗЕ образование", "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу", "Тушите свет, разруха начинается с парадного", – отмечали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине в Верховную Раду Украины баллотировалась Татьяна Грищенко от "Слуги народа". Общаясь с журналистом, она усомнилась в том, что на Донбассе против украинской армии воюют террористы. До "СН" она поддерживала политсилу одиозного политика Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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