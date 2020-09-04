Спутники AMOS-3 и AMOS-7 находятся практически в одной точке и всегда смогут подстраховать друг друга, – Юда Амир, Spacecom

Нам не раз доводилось слышать о том, что спутники AMOS над территорией Украины обладают наилучшими техническими характеристиками и предоставляют украинским каналам наилучшее качество вещания. Чтобы узнать, правда ли это и какими именно техническими показателями AMOS может гордиться, издание Mediasat обратилось к Юде Амиру, директору по продажам в Восточной Европе и СНГ в AMOS-Spacecom.

– Вы неоднократно говорили, что спутники AMOS – это наилучшее решение для украинских каналов. Это маркетинговое заявление или у AMOS-3 и AMOS-7 действительно наилучшие технические показатели?

Спутники AMOS действительно самые мощные над территорией Украины и предоставляют наилучшее покрытие. Мы охватываем 100% спутниковых домохозяйств в Украине. Более того, спутники AMOS имеют преимущество по мощности как минимум на 2 dB перед альтернативными спутниками. Мощность излучения на диапазоне шириной в 36 MHz – 54 dBW, в то время как у других спутников над территорией Украины на том же диапазоне 36 MHz мощность составляет 51-52 dBW. Спутники AMOS поддерживают стандартные частоты, 14.0-14.5 GHz и 13.75-14.5 GHz для AMOS-7 и AMOS-3 соответственно, на которых сигналы более погодоустойчивы и оборудование для которых имеет меньшую стоимость для пользователя.

А самое главное, уникальной особенностью наших услуг является то, что только у Spacecom имеются резервные ресурсы на орбите на случай внештатных ситуаций: спутники AMOS-3 и AMOS-7 находятся практически в одной точке и всегда смогут подстраховать друг друга. Это чрезвычайно важно для надежного и непрерывного предоставления ТВ-услуг.

Фото: mediasat.info

Фото: mediasat.info

– Могут ли возникнуть помехи сигнала при переходе с основного спутника на резервный?

Расстояние между спутниками настолько мало, что его влияние на качество приема незначительно. Угол поляризации одинаков для обоих спутников. Уровень эквивалентной изотропно-излучаемой мощности (EIRP) у AMOS-3 и AMOS-7 примерно одинаковый, это значит, что качество приема сигнала конечным потребителем не изменится.

– Есть ли какие-то ограничения в выборе оборудования в работе со спутниками AMOS?

Нет, спутники AMOS работают на стандартных частотах и применяют распространенные технологии, что позволяет использовать любое стандартное оборудование.

– Какова ситуация сейчас у компании AMOS—Spacecom на глобальном рынке? Отразился ли на вас кризис, вызванный пандемией?

Spacecom в данный момент расширяет активность на мировом рынке, в частности в Африке. Год назад был запущен наш новый полностью цифровой HTS-спутник AMOS-17, работающий в диапазонах С, Ku и Ka и возможностью любых вариаций соединений между ними. Этот спутник был создан с использованием передовых высокотехнологичных разработок и предоставляет уникальные возможности для телеком-компаний во всем мире, заинтересованных работать на африканском рынке. В качестве примера, можно упомянуть высокоскоростной качественный канал связи между Европой и Африкой, установленный в рамках контракта с чешским провайдером телеком услуг GiTy. Этот провайдер уже много лет является нашим клиентом на AMOS-3, а с появлением AMOS-17, GiTy начал предоставлять услуги связи посольствам в Африке посредством нашего нового спутника.

Мы приняли все меры, чтобы гарантировать нашим клиентам качество сервиса. Сотрудники контрольного центра работают посменно, со всеми необходимыми предосторожностями и в любое время суток готовы ответить на обращения наших клиентов. В условиях изоляции, телекоммуникации стали играть еще большую роль для населения и бизнеса, и мы готовы ответить на растущие запросы рынка. Компания наладила все необходимые рабочие процессы, поэтому мы не ощущаем негативного влияния на наш бизнес. Ограничения на перелеты внесли свои коррективы, сейчас мы почти не посещаем офлайн-конференции, ограничены личные встречи, но, тем не менее, мы продолжаем заключать сделки, и растем на африканском рынке.

– Что вы думаете о ситуации на спутниковом рынке Украины и как вы оцениваете перспективы его развития?

Сейчас основная задача для телеканалов и провайдеров – создать полноценный рынок платного ТВ. Для этого можно использовать разные модели и их комбинации. Согласно исследованиям, которыми мы пользуемся, доля спутникового ТВ продолжает медленный, но рост. Роль спутника остается чрезвычайно высокой, и пока ничто не может гарантировать такое качество передачи сигнала, как спутник, и обеспечить резервирование, трансляцию международных версий телеканалов и др. Во многих регионах только спутник может обеспечить достаточное покрытие и предоставить доступ к полному ТВ пакету и интернету. Хочу отметить, что оборудование для спутникового интернета становится все более доступным, а пользовательские решения более удобными для зрителей.

Для украинского рынка спутниковых услуг важно сохранить баланс и не допустить монополизации со всеми вытекающими негативными последствиями такими, как поднятие цен, диктат условий со стороны монополиста и др.

Украинский рынок очень важен для нас, мы гордимся тем, что AMOS-1 стал одним из первых спутников, с которых начали вещать украинские каналы, и тем, что уже 23 года мы являемся частью украинского рынка и участвуем в его развитии.