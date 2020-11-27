Видимо, в Украине наметился некий дефицит пророссийских спикеров. А чем ещё объяснить тот факт, что мы имеем "удовольствие" наблюдать за активизацией Николая Яновича Азарова: некогда политического и государственного деятеля Украины, а ныне – сбитого лётчика, вынужденного на старости лет скитаться по чужбинам. Он возродился, словно птица Феникс, из политического пепла, и начал рекламировать в Украине российскую вакцину от коронавируса.

Трудно найти настолько неудачное лицо для рекламной кампании, да ещё и российского препарата на украинском рынке, но у России получилось. В Кремле выбрали для этой цели 72-летнего пенсионера, которому лучше бы грядки полоть на даче и внуков воспитывать, а не читать политические нотации украинцам, сидя то ли в России, то ли в Австрии. Отрабатывая свой статус политического беженца в России, Николай Азаров неустанно ходит по разным политическим ток-шоу и несёт там всякую околёсицу. В частности, на одном из последних эфиров он пересказывал российские нарративы в собственной интерпретации, сокрушался, что "какой-то там Цукерберг" заблокировал его канал на YouTube и страницу в Facebook после его комментариев относительно событий в Беларуси, и рекламировал не нужный даже в России "Спутник V".

11 августа Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". "Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", – гордо сказал Владимир Путин, и все прослезились. "Где коронавирус, а где – космос?", – спросите вы. Но название у препарата не простое, а со смыслом: "Спутник" — отсылка к первому искусственному спутнику Земли, советскому космическому аппарату, который был запущен на орбиту в 1957 году; "V" – victory (в переводе с англ. яз. победа). Советский Союз распался 29 лет назад, но путинская Россия продолжает паразитировать на остатках советского прошлого.

Новость о регистрации "Спутник V" вызвала широкий резонанс в мировом научном сообществе, недоверие и вопросы со стороны российских и зарубежных медиков, а также Всемирной организации здоровья. Разработка новых препаратов предполагает целых три фазы тестирования, из которых третья — самая продолжительная и трудоёмкая, когда препарат тестируют на тысячах людей, чтобы выявить, в частности, эффективность и побочные действия. Самую важную, третью фазу тестирования вакцины, в России просто пропустили, поспешив заявить о регистрации препарата.

"Это безрассудное и глупое решение. Массовая вакцинация недостаточно проверенной вакциной неэтична. Любые проблемы с российской кампанией по вакцинации будут иметь катастрофические последствия — как из-за негативного влияния препарата на здоровье, так и из-за того, что это ещё больше усилит страх людей перед вакцинацией", – так прокомментировал это событие глава британского Института генетики UCL, профессор Франсуа Баллу.

Пока учёные и фармацевтические компании во всём мире проводили полный цикл испытаний, работая сутками и не покладая рук, Владимир Путин вышел на пустую сцену и заявил: "… она (вакцина — прим. ред.) работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", не предоставив научному сообществу всех необходимых для таких случаев подтверждающих документов.

Чтобы придать вес своим словам, президент РФ сделал невиданное — сказал, что одна из его дочерей вакцинировалась, правда, не уточнил, какая именно (их, оказалось, у него три, одна из них, Светлана Тихонова, рассматривается в качестве преемника). К слову, сам Владимир Путин вакцинироваться не спешит несмотря на то, что находится в зоне высокого риска смерти от коронавируса: мужчина, в преклонном возрасте, если верить британским и американским газетам, с серьёзными проблемами со здоровьем (Паркинсон или рак).

Оказывается, что для Владимира Путина безопаснее каждый день рисковать быть инфицированным коронавирусом, чем привиться российским препаратом. Российские власти официально признали, что с момента регистрации прошло порядка четырёх месяцев, а вакцина до сих пор не прошла тестирование и не сертифицирована. "Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит", – сказал на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И пока в России делают громкие заявления о первой, второй (14 октября зарегистрирована "ЭпиВакКорона") и на подходе третьей вакцине, западные фармкомпании заканчивают третью фазу тестирования, а правительства государств готовятся к массовой вакцинации граждан. К примеру, в Великобритании и США она стартует в декабре 2020 года, в Канаде – в январе 2021 года. Украинское правительство также активно работает в этом направлении и ведёт переговоры с Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson& Johnson, Sinopham.

ЕС подписала контракты на шесть разных вакцин, три из которых — Pfizer, Moderna и AstraZeneca — прошли три фазы тестирования и готовы к применению. Ни "Спутник V", ни "ЭпиВакКороны" в списке нет, так как европейцы отказались включать российскую вакцину в стратегию вакцинации. "Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведём переговоры с Россией или Китаем. Они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях предоплаты", – сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. При этом он заявил, что страны-члены ЕС могут использовать другие вакцины только при наличии у вакцины европейского сертификата, который российские препараты получить не смогут ввиду нарушения общепринятого порядка разработки и тестирования.

Опасения европейцев понятны, ведь работа над российской вакциной была покрыта мраком. К примеру, профессор Клаус Цихутек, который возглавляет Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (отвечает в Германии за регистрацию лечебных препаратов) сказал следующее: "Общепринято, что разработчики вакцин сообщают первые данные либо через СМИ, либо в научных публикациях. Этого не произошло". По его словам, немецкое ведомство контактирует с российскими коллегами, в том числе и на международном уровне, но они "ничего не слышали от них о столь масштабной разработке вакцины".

В связи с коронавирусом в России введена тотальная цензура, так что никто не узнает реальные результаты тестирования российских вакцин — ни россияне, ни остальной мир. В частности, 18 октября стало известно о смерти мэра Ялты Ивана Имгрунта, который якобы был вакцинирован, но заразился коронавирусом и умер от осложнений. Крымские чиновники поспешили опровергнуть информацию о вакцинации, но получилось неубедительно. А ведь речь идёт не о простом смертном, а о человеке, который занимал высокий пост и имел доступ к качественной медицине. Но это — капля в море, ведь за неугодные новости о коронавирусе в России грозит штраф до 10 млн руб. (порядка 135 тыс. долл.) и до пяти лет лишения свободы. А недавно Минздрав РФ обязал всех медиков согласовывать любые комментарии по коронавирусу.

Ввиду этого, несмотря на заявления российских властей об огромном интересе к "Спутник V", вакцину будут испытывать на "добровольцах" из числа россиян и граждан стран-сателлитов. Правда, и там не очень охотно. В частности, Венгрия, которая вторит российским нарративам в Европе, согласилась протестировать целых десять доз вакцины, попутно заказав 2,8 млн доз китайского противовирусного препарата и зарезервировав 12 млн доз вакцин AstraZeneca, Janssen, Pfizer. Еврокомиссия напомнила Будапешту, что предпримет меры, если там купят не сертифицированную в ЕС вакцину, в том числе из России. Аналогичная ситуация складывается в Сербии, Венесуэле и прочих странах-сателлитах. Они заигрывают с Кремлём, но не особо спешат с массовой вакцинацией.

И сама Россия не спешит. 26 ноября оперштаб заявил, что за последние сутки в России выявлено 25 487 заражённых коронавирусом — это максимальное число с начала пандемии. Также обновлён рекорд по смертям от COVID-19, за сутки умерли 524 человека. Общее число заражённых достигло 2 187 990, за всё время умерли 38 062 человека. Россия по количеству случаев занимает пятое место после США (12,7 млн), Индии (9,2 млн), Бразилии (6,1 млн) и Франции (2,2 млн). Спрашивается, почему Россия не лечит россиян российской вакциной, зарегистрированной ещё 11 августа.

А тем временем "пятая колона" в Украине начала активно лоббировать российскую вакцину. К слову, в рекламной кампании участвует не только пенсионер и политический беженец Николай Янович Азаров. Так называемых политиков, общественных активистов и экспертов, которых не заботит, что они ставят под угрозу жизни миллионов людей, собралась целая… "кучка". Для них цель оправдывает средства, а цели просты и понятны: а) дискредитировать Украину на мировой арене сотрудничеством со страной-агрессором; б) дискредитировать украинское правительство в глазах украинцев сотрудничеством с Россией и/или отказом от вакцины; в) продать Украине не только бесполезную, но и опасную для здоровья и жизни людей российскую вакцину, чтобы выслужиться перед кураторами в Кремле.

И "вишенка на торте" — использовать Украину, как испытательный полигон, а украинцев, как подопытных.

Мы согласны ими стать?

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