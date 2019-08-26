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"Спустился с 17-го этажа": появилось видео с "Человеком-пауком" в Одессе

1.2т Читать материал на украинском

В воскресенье, 25 августа, в Одессе жильцы комплекса "Радужный" наблюдали за выходками настоящего "Человека-паука".

В сети опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина спускался с 17-го этажа по балконам. Известно, что после успешного спуска на землю, "паук" снова решил подняться на высотку.

При этом он выкидывал мусор из балконов, по которым лазил. В ситуацию вмешались полицейские, которым пришлось длительное время побегать за неадекватным мужчиной.

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Сам же герой в адрес полицейских выкрикивал слова: "Ран, Вася, ран, не оставь шанса мусорам".

Как сообщал OBOZREVATEL, во Владивостоке во время выпускного городской голова попал в жуткий конфуз, отправив молодежь своего города "в последний путь".

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Место
Украина Одесса
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