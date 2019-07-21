Спустили трусы и съели бюллетень: самые "адские" курьезы на выборах

Внеочередные выборы в Верховную Раду не обошлись не только без нарушений, но и без курьезных случаев, которые привели в шок украинцев.

OBOZREVATEL подобрал самые интересные случаи с избирателями.

Снял штаны и показал гениталии

На одном из избирательных участков в Ингульском районе Николаева по улице 9-я Продольная 55-летний мужчина перед тем, как кинуть бюллетень в урну снял штаны и продемонстрировал всем присутствующим свой половой орган.

На участок немедленно прибыла полиция, которая доставила мужчину в отделение для выяснения всех обстоятельств происшествия и мотивов совершения хулиганских действий.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство", санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

И это не единственный подобный случай. Сеть взорвала фото где мужчина со спущенными штанами стоит в кабинке для голосования. Кто выложил фото – неизвестно, но пользователи Facebook решили, что инцидент произошел на одном из участков во время голосования на внеочередных парламентских выборах в Украине.

Однако позже выяснилось, что фото было сделано 26 мая в бельгийском городе Антверпен во время выборов в Европейский парламент, а на снимке – 31-летний Нильс Делейн. Оказывается, мужчина давно развлекается остроумными фотографиями.

На страницах в социальных сетях мужчина выкладывает забавные кадры, сделанные в разных уголках мира. Некоторые из них улучшены с помощью фотошопа, некоторые сняты под определенным углом и в необычном ракурсе.

Прикинулась мертвой

В столице Украины на одном из избирательных участков женщина сымитировала смерть из-за того, что ей не дали бюллетень для голосования из-за отсутствия у нее паспорта.

На видеозаписи женщина громко кричит и падает на пол рядом со столом работников участка.

Как уточнил активист Олег Пуша, который заснял всю эту сцену, с женщиной в итоге все в порядке, но смогла ли она проголосовать неизвестно.

Съела бюллетень

Во Львове 94-летняя женщина пришла проголосовать на участок несмотря на то, что была внесена в список избирателей, голосующих на дому из-за невозможности самостоятельно передвигаться.

После ряда споров, женщине предоставили возможность проголосовать, но после этого она не захотела кинуть свой бюллетень в урну.

В комиссии разыскали родственников пожилой женщины, после их приезда скандал продолжился – избирательница порвала бюллетени и пыталась их съесть.

Спасенные остатки бюллетеней были идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

"Я немножко шизик"

Еще один случай с испорченным бюллетенем произошел в Киеве. Так, на участке по адресу ул. Вербицкого Архитектора, 14 Г мужчина порвал и бросил бюллетень на пол.

На просьбу полиции поднять и выровнять бюллетень, мужчина ответил: "Зачем эти формальности? Я немножко шизик, есть у меня минус".

Позже бюллетень все же оказался в урне для голосования, но при подсчете голосов будет признано недействительным.

В "Слуге народа" поскандалили с полицией

Кандидат от президентской партии Вячеслав Медяник угрожал на избирательном участке №27 в Днепре сотрудникам полиции.

"В Днепре кандидат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник еще не стал депутатом, но уже чувствует себя хозяином 27 округа: грозит полицейскому принять меры для освобождения его руководства", - написали на странице Нацкорпус Днепр в Facebook.

На нем Медяник утверждает, что к участку подходят незарегистрированные люди и срывают плакаты. В ответ полицейский отвечает, что не может знать, кто зарегистрирован, а кто нет, и советует обратиться к голове комиссии.

"Я надеюсь, что после выборов вашего руководителя уже не будет. Мы для этого все сделаем", - заявил Медяник.

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