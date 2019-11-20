Спровоцирует противника? Военный эксперт раскрыл, чем грозит Украине выход из Минских соглашений

Рассматривая вариант выхода из Минских соглашений, государство должно предусмотреть план дальнейших действий. В противном случае, это приведет к эскалации боевых действий.

Об этом рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, передает "Апостроф". Он напомнил, что в свое время Минские соглашения стали фактором, который способствовал прекращению активных боевых действий.

"Формально выход из Минских соглашений, может вызвать эскалацию конфликта. Где гарантии, что это не спровоцирует противника? Думаю, высшее политическое руководство изучило ситуацию перед тем, как делать подобные заявления", – подчеркнул Машовец.

Военный эксперт раскрыл, чем грозит Украине выход из Минских соглашений ghall.com.ua

Он предположил, что у власти есть новый вариант решение конфликта, возможно, силовой.

"До этого у нас была своя стратегия – наличие войск Операции объединенных сил как элемент сдерживания, и санкционное давление как принуждение к миру. Возможно, у власти есть новая стратегия, может даже видение силового решения. Но об этом ничего не говорят", – отметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее миниcтр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров "нормандской четверки" 9 декабря не даст результатов.

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